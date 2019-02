La cama inteligente de Ford que evita que invadan tu lado mientras duermes (ING)  

Ford ha presentado la "Cama mantente en tu lado", que no es otra cosa que una cama que mantiene a las personas en su lugar al no permitir que invadan el espacio de su compañero de sueño. Se trata de una curiosa manera de demostrar otras aplicaciones del sistema de asistencia de cambio de carril que usan sus coches. La mala noticia es que esta cama no está a la venta y sólo se trata de un concepto, por lo que por el momento no hay planes de convertirlo en un producto comercial. En español: bit.ly/2DESC7c