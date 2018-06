Desde Dinamarca hasta Suecia y Noruega, mayo de 2018 es histórico. En Dinamarca, ha tenido el tiempo más soleado y cálido desde que comenzaron los registros, con una anomalía de temperatura mensual de 4.2 ºC (temperatura promedio de 15.0 ° C). La capital, Copenhague, registró una temperatura máxima de 29.3 ° C el 30 de mayo, rompiendo el récord mensual de 1886 (28.5 ° C).