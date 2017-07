El calor y la democracia (Opinión)

Los políticos tienen un horizonte temporal no muy amplio.Por eso,prefieren aplazar las decisiones difíciles tanto cuanto puedan.Pero puede que para entonces ya sea demasiado tarde y no haya vuelta atrás..surge un movimiento que aboga por una solución radical: puesto que es el futuro del planeta lo que está en juego y las democracias no parecen capaces de abordar el problema,no queda más remedio que suprimir los regímenes democráticos implantando gobiernos compuestos por científicos de reconocido prestigio en cambio climático..