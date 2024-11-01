CALLIOSTRO - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

En la comarca ocurrió algo muy extraño. La esposa de Don Nicanor Gonzáles, durante su embarazo desarrolló cuatro senos adicionales a los dos que por naturaleza ya tenía, mas, como solamente dio a luz quintillizos, la Señora Gonzáles tuvo la genial idea de asignar el seno sobrante a Don Nicanor, así ya no tendría que cocinar para él, y podría dedicarse casi exclusivamente a cuidar a los cinco nenes, y dar de lactar a los seis…Don Nicanor se encargaba de procurarle agua, pan y frutas, y mientras ella comía, él lactaba junto con sus cinco niños…