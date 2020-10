(CNN) — La pandemia ha cambiado la forma en que trabajan millones de personas, y los espías no están exentos. Un montón de operaciones encubiertas tanto de la policía como del propio servicio de inteligencia se han visto afectadas por las restricciones de movilidad y las calles vacias. «No esperarán que entre en detalles, pero el sentido común les dirá que la vigilancia encubierta no es sencilla en calles casi vacías», dijo McCallum jefe del MI5