Las calles del diálogo

Si no somos capaces de entendernos con los de casa, ¿cómo queremos ser entendidos por los de fuera? Un proyecto colectivo sólo se puede construir desde la cohesión, desde la inclusión, buscando una base social amplia que se identifique con una propuesta compartida. Las calles se llenan y se pueden llenar, pero no son el escenario ni del diálogo ni del acuerdo. La calle no se controla; incluso las voluntades pacíficas se ven a menudo desbordadas por actitudes radicales de carácter violento que no hacen otra cosa que dificultar la convivencia.