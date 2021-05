Padezcan la tontuna que sea, los 'covidiotas' siempre encuentran un espacio en las redes sociales. No importa si son locos peligrosos o imposibles de convencer con lógica. Suscitan una polémica que se traduce en visitas para estas plataformas. Ahí va una idea sencilla. Seamos 'covidianos', es decir, inteligentes. Ignoremos a quienes solo deliran en las redes. Ya lo dijo Darwin: «el que calla no siempre otorga, a veces no quiere discutir con idiotas».