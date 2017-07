Esta versión la cual tiene salida oficial que será el 3 de Noviembre, donde nos llevará a revivir la Segunda Guerra Mundial que no se ha dado a conocer que no habrá esvásticas en el modo multijugador, en este juego bélico se ha sabido que se han dejado el alma. Son cinco las divisiones que los jugadores encontrarán en Call Of Duty: WWII (Infantería, Expedicionario, Aerotransportado, Montaña y Blindado).