Insólito. Si eres fan acérrimo de la saga COD y estás ansioso por jugar el nuevo Call of Duty Modern Warfare pero no podrás por motivos de trabajo o escuela, tenemos que avisarte que Activision ya pensó en ti y ha dado con una solución. A través de una de sus redes sociales oficiales, la compañía que publica el afamado videojuego no tuvo reparos en ofrecer a todos sus fans una carta de justificación para ‘faltar al trabajo’ pre-hecha.