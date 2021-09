California pretende prohibir los símbolos de reciclaje en cosas que no son reciclables (ENG)

El símbolo triangular de reciclaje "flechas que persiguen" está en todas partes: En los vasos desechables. En las cortinas de baño. En los juguetes para niños. Lo que muchos compradores no saben es que cualquier producto puede llevar el símbolo, aunque no sea reciclable. Es una publicidad falsa, dicen los críticos, y como resultado, cada año se tiran innumerables toneladas de basura no reciclable al contenedor de reciclaje, ahogando el sistema de reciclaje.