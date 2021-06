California pagará la renta, luz y agua de quienes no puedan para ayudar contra el covid-19  

«Cualquier persona afectada por la pandemia que no pueda pagar el alquiler ni sus facturas de agua o electricidad, California pagará esas facturas en un 100% desde abril del año pasado hasta septiembre de este año», informó el gobernador Gavin Newsom. Agregó que dos tercios de la población de California recibirán una bonificación fiscal de entre US$ 600 a US$ 1.200 en el transcurso de las próximas semanas, como estrategia para ayudar en la lucha contra la pandemia