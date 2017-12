California debatirá prohibir los vehículos de gasolina para 2040

El miembro de la Asamblea de California Phil Ting, demócrata que preside el comité de presupuesto de la cámara, dijo que planea presentar un proyecto de ley que, a partir de 2040, permitiría que el departamento de vehículos motorizados del estado registre solo vehículos "limpios" que no emitan dióxido de carbono, tales como vehículos eléctricos de batería o de pila de combustible de hidrógeno. Preguntado por su proyecto, Ting afirmó que "hasta que uno no fije un plazo, no se hace nada".