California Crisis: Gun Salvo [EN]

Visualmente California Crisis es único en su género en el panteón de la animación japonesa. No he visto ninguna otra producción que tenga el aspecto de California Crisis y creedme, sigo buscando [...] El uso del sombreado y la variación cromática para producirlas sobre colores planos en el fondo le dan su estética distintiva [...] Ésto me recuerda al pop art de los 60, en la línea de pongamos Andy Warhol o Roy Liechtenstein, con una pizca de psicodelia. Es uno de esos raros ejemplos de arte por el arte bajo el disfraz de lo ordinario.