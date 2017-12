Calidad Japón: suma y… ¿Resta?

Controles de calidad quebrantados por las más reverenciadas firmas automovilísticas europeas ya no son extrañezas. De Japón no se esperaba. Japón puso de moda globalmente el “Total Quality” en los 80. Y ello habiendo tenido que luchar contra el sambenito del “made in Japan” asociado a producto “barateiro”, en el hambre comercial de la postguerra. Y nos vienen algunas preguntas. ¿Qué ha pasado con los manufactureros japoneses?