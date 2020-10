Desde hace tiempo, son muchas las voces que se muestran en contra de que haya tantas carreras al año. No tanto los pilotos, que viven en su particular ‘burbuja’ y sólo tienen que subirse al coche y rodar, sino más bien en cuanto a los mecánicos, ingenieros, miembros de hospitality, etc. Ese personal que no se sube al podio, pero que forma parte del engranaje de la Fórmula 1.