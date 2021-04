Calcetines ecológicos y ropa ecológica

He encontrado esta tienda de calcetines ecológicos buscando información sobre ropa ecológica que parece bastante guay por el tema de los calcetines estampados y demás. Y me surge una duda, ¿qué opina la gente o que pensáis sobre la ropa ecológica en general? Yo creo que está bien pero, ¿un precio tan elevado por una prenda? Si tenemos en cuenta el tema de la producción y proceso de fabricación y demás lo entiendo, pero, ¿la sociedad está preparada para pagar algo más por un producto tan común? No sabría que decir. Abro debate.