Catalá está kaputt. Muerto, acabado. El ministro de Justicia es un bonzo. Pasea en llamas por los congresos de abogados y por el Parlamento. Habla más de lo que todos desearían, pero solo es su última llamarada antes de la consunción. No queda otra. No hay gobierno democrático que pueda soportar su situación. A pesar de que el Partido Popular no se rige por las normas de probidad y decencia que practican incluso sus homónimos ideológicos de otros países.