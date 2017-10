Hace 2 semanas, Barry Schwartz publicó el siguiente artículo: “Giphy CEO: We Own Happy Birthday On Google. Next Day They Get Hit” (CEO de Giphy: Somos los amos de Happy Birthday en Google. Al día siguiente, penalizados) Y así fue. Giphy.com ha perdido visibilidad en los mercados más importantes del buscador. -91% en el Reino Unido, -84 en EEUU, -87 en Francia, -88% en Italia, -83 en Alemania y -85% en España