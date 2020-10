Café en Colombia: por qué es importado y de baja calidad el que se toma en el país cafetero por excelencia

Antes de la pandemia, en una cafetería tradicional de Bogotá, Juan Manuel Ortiz, un experto en café, toma un sorbo de la bebida nacional en un pocillo blanco que dice "Café de Colombia" y tiene pintada una banderita del país. Y le cuesta, no le gusta. Casi le dan arcadas. "Me sabe a metal", dice. "No se siente natural, está muy quemado, no es dulce ni ácido".... la relación de Colombia con el café no es la misma que tiene Francia con el vino, indica Samper: aquí primero fue la industria y luego la cultura, no como ocurrió en el país europeo.