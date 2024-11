Cae un gigante de las dos ruedas, ¿Cómo la marca de motos más fuerte de Europa llega a la quiebra?

KTM es una de las más prestigiosas y marcas de motos en el mundo, y tiene serios problemas. Tantos, como que se ha declarado oficialmente en quiebra después de meses dando signos evidentes. La famosa marca austriaca ahora trata de no caer en la insolvencia, lo que haría más difícil su retorno a los números negros. Si algunas marcas de coches se están viendo en situaciones verdaderamente críticas en los últimos meses, en el sector de las dos ruedas la situación no es nada diferente. Las circunstancias están demostrando que los problemas no sólo