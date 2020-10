Cadáveres de agujeros negros de antes del Big Bang

“Si el espacio es verdaderamente infinito”, observa Dan Hooper , director del Grupo de Astrofísica Teórica en el Laboratorio del Acelerador Nacional Fermi, en At the Edge of Time , “las implicaciones son asombrosas. Dentro de una extensión infinita de espacio, sería difícil ver alguna razón por la cual no habría un número infinito de galaxias, estrellas y planetas, e incluso un número infinito de seres inteligentes o conscientes, esparcidos por este volumen ilimitado.