El cadáver hallado en un contenedor de basura de Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial del PP

El cadáver hallado en un contenedor de basura de Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial del PP

La Policía Nacional sigue investigando las circunstancias de la muerte y tomando declaración a familiares y testigos

tromperri
Cosas de la mafia del PP… diría yo.
4
luckyy
El PP mata en cualquiera de sus manifestaciones
2
escuadron
#3 Es duplicada, no hay que darle mas vueltas
www.meneame.net/story/cadaver-encontrado-contenedor-castello-vecino-al

Aporta algo nuevo?
0
camvalf
#4 esta no le he leído para opinar.
0
toshiro
El PP de la comunidad valenciana siempre ha funcionado como una organización mafiosa, pero la más chunga y oscura sin duda ha sido la de Castellón, donde las famiglias han ocupado cargos desde el siglo XIX y sus redes de consigliere han llegado a tener presidencia de la Generalitat, para poder seguir manejando sus hilos de poder desde las sombras  media
0
SerVicius
Si quieres delinquir lo primero es afiliarte al PP. Lo segundo es no robarle al PP.
0

