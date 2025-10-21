·
El cadáver hallado en un contenedor de basura de Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial del PP
La Policía Nacional sigue investigando las circunstancias de la muerte y tomando declaración a familiares y testigos
etiquetas
castellón
almassora
actualidad
7 comentarios
actualidad
#1
tromperri
Cosas de la mafia del PP… diría yo.
4
36
#2
luckyy
El PP mata en cualquiera de sus manifestaciones
2
29
#3
camvalf
No se si repetida pero casi
1
26
#4
escuadron
#3
Es duplicada, no hay que darle mas vueltas
Aporta algo nuevo?
0
15
#5
camvalf
#4
esta no le he leído para opinar.
0
11
#7
toshiro
El PP de la comunidad valenciana siempre ha funcionado como una organización mafiosa, pero la más chunga y oscura sin duda ha sido la de Castellón, donde las famiglias han ocupado cargos desde el siglo XIX y sus redes de consigliere han llegado a tener presidencia de la Generalitat, para poder seguir manejando sus hilos de poder desde las sombras
0
10
#6
SerVicius
Si quieres delinquir lo primero es afiliarte al PP. Lo segundo es no robarle al PP.
0
6
