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«Cada vez hay menos pisos disponibles porque los propietarios evitan el alquiler por la inseguridad jurídica»
La rentabilidad bruta del alquiler de viviendas creció más de un punto en tasa interanual, hasta el 7,12% en febrero
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:
pisos
,
alquiler
,
rentabilidad
,
inseguridad
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#1
ostiayajoder
No me digas mas!!!
Y los dejan vacios para q se los ocupen!!!!!
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#2
Quillotro
*
#1
Los particulares optan por vender. Precisamente el riesgo de que se los okupen es uno de los aspectos de la inseguridad jurídica. Y de esa "retirada" se aprovechan los fondos...
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#4
exeware
#2
fondos q son inmunes a esa inseguridad por lo q se ve
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#7
ipanies
#4
O son los que fomentan la creación de esa alarma social pagando,sobre todo a A3mierda, para que gran parte de la población opte por malvender ante un temor exagerado.
1
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#8
Mk22
#2
o los meten en alquiler turístico
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#9
mancebador
#1
Pues no. O bien se venden o bien se dedican al alquiler de temporada o vacacional.
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#3
casicasi
Pero los alquilan por habitaciones a inmigrantes en vez de a familias con nómina.
3
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39
#6
YoSoyTuPadre
*
Yo siempre dije, haz lo que se hace en otros países europeos, multiplica el IBI para los pisos vacíos y listo, mágicamente saldrán al quiler
Además puedes usar un multiplicador que vaya aumentando según el número de pisos que ya tenga el mismo propietario:
x2, x5, x10, x50, x100 etc.
ya vereis cuántos salen mágicamente al mercado tanto de alquiler como al de venta
2
K
27
#10
Dene
*
#6
la idea a priori es buena, pero la ejecucion práctica puede ser un infierno
piensa en un tipo (caso real de un colega que conozco) que tiene
- su pisito de 50 metros, alquilado a una familia (vive con su chica, que cuando se liaron ya tenía su pisito y se fue con ella). 50 metros mal contaos.
- 1/3 de una casita prefabricada, 2 habitaciones + cocina y porche, en un pueblo y con 20 metros de hierba alrededor (vivienda de vacaciones levantada por el padre fallecido en un terrenillo , entre…
» ver todo el comentario
0
K
12
#5
lonnegan
*
La inseguridad jurídica ante el impago se consigue poniendo un precio que el arrendatario pueda pagar. Es sencillo.
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K
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10
comentarios)
menéame
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Y los dejan vacios para q se los ocupen!!!!!
Además puedes usar un multiplicador que vaya aumentando según el número de pisos que ya tenga el mismo propietario:
x2, x5, x10, x50, x100 etc.
ya vereis cuántos salen mágicamente al mercado tanto de alquiler como al de venta
piensa en un tipo (caso real de un colega que conozco) que tiene
- su pisito de 50 metros, alquilado a una familia (vive con su chica, que cuando se liaron ya tenía su pisito y se fue con ella). 50 metros mal contaos.
- 1/3 de una casita prefabricada, 2 habitaciones + cocina y porche, en un pueblo y con 20 metros de hierba alrededor (vivienda de vacaciones levantada por el padre fallecido en un terrenillo , entre… » ver todo el comentario