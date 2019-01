Que cada uno se haya llevado su parte les ha hecho perder a todos

En la guerra del taxi ocurre lo que en todas las demás: nadie tiene la razón al cien por cien; se puede tener razón,pero no en propiedad; se pueden exigir derechos,pero no a golpes. En 2009 la polémica Ley Ómnibus,que modificaba diversas leyes para promover el libre acceso a actividades del servicio público,empezó a sembrar la discordia. Las VTC unas veces hacen rebajas para que el taxi no pueda competir con ellas y cuando las circunstancias del tráfico los hacen más necesarios,se suben a la parra;ley de oferta-demanda las maneja el que cobra..