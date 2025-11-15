edición general
Una de cada tres familias estadounidenses gana ya más de 150.000 dólares al año

El porcentaje de hogares de renta alta sube del 5% al 33,8% desde 1967, mientras que los de ingresos bajos caen del 38,4% al 21%.

Asimismov #3 Asimismov
Con 50.000 USD al año no sales de pobre en los lluesei y con 45.000 una familia de 4 personas recibe cheques para alimentos.
#2 username *
Que podría pensarse que es mucho, pero para una familia aquí va cortito,sobre todo en las ciudades
RegiVengalil #1 RegiVengalil
Son pobres y desiguales, lo he leído en el meneame.
