El cabreo de Manolo García contra quienes han manipulado las imágenes de su caída del escenario con IA: "Provoca congoja y preocupación en muchas personas"

Manolo García lanza un necesario mensaje contra quienes han manipulado las imágenes de su caída en Barcelona durante el concierto de El último de la fila. No está dispuesto a que se magnifique este lanzamiento que hizo desde el escenario durante el concierto en Barcelona dentro de la gira regreso. Porque sí, no hubo una caída, sino un lanzamiento desde lo alto del escenario, como lleva haciendo 40 años. Y como ya ha adelantado, seguirá haciendo. Rel: meneame.net/story/manolo-garcia-salta-desde-escenario-70-anos-nadie-co
Le acongoja la IA
Joder, ¿Y cómo se cree que va a hacer pájaros de barro y echarles a volar, sin que desmerezca el resultado?