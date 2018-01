El cabreo del juez al negarse a declarar el gerente de Aguirre: "Es a mí al que tiene que convencer"

El magistrado que sustituyó a Eloy Velasco como instructor del 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, advirtió a Beltrán Gutiérrez tras su negativa a prestar testimonio: "Es su responsabilidad, es mayor de edad"...en el momento en el que García-Castellón da la palabra a la fiscal Beltrán Gutiérrez Moliner quiso tomar la palabra, algo que impidió el magistrado. El exgerente tomó de nuevo la palabra: "Señoría, vamos a ver...", pero García-Castellón lo cortó de raíz: "No, no, ¿ha dicho que no quería declarar? Pues no declare, ya está",