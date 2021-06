Un cable metido en el culo y un teléfono; método de detección de balas  

Fijense que método mas imaginativo para localizar la situación de un proyectil. hay que cerrar el circuito, metiendo un cable entre los dientes del paciente o en el ano o en la vagina. en el otro extremo una sonda metálica para hurgar en la herida, y en medio el auricular de un teléfono. Extraido de A. D. Rockwell’s The medical and surgical uses of electricity, 1903