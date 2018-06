C. Tangana: "El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones"

El cantante madrileño, en una rueda de prensa del Festival Primavera Sound, ha afirmado que "la monarquía es un robo" al igual que la "democracia representativa" y ha añadido: "El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones". Es parte de su respuesta a la pregunta que un periodista ha dirigido a los artistas Yung Beef, Bad Gyal y C. Tangana (Antón Álvarez), sobre el futuro en España tras la sentencia que condenó a tres años de cárcel a Valtonyc.