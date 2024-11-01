El 'butter run' es la última locura de Internet: correr 20 km para batir tu propia mantequilla. Lo hemos puesto a prueba

Justo cuando pensaba que la cultura del running ya no podía inventar más excusas para salir a devorar kilómetros, el algoritmo ha decidido fusionar el entrenamiento con recetas de cocina. Para poneros en situación, estaba haciendo scroll tranquilamente en Instagram y, de repente, me topé con lo que considero la última barrera del fitness: runners que fabrican mantequilla mientras corren. Lo han bautizado como el churning and burning (algo así como "batiendo y quemando") o, simplemente, los butter runs.