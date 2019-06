La búsqueda de mundos alienígenas habitables en el patio trasero de la Tierra está que arde [ENG]  

Un nuevo instrumento diseñado para encontrar mundos alienígenas potencialmente habitables en Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nuestro propio sol, comenzó a funcionar el 23 de mayo, según anunciaron hoy (10 de junio) los miembros del equipo del proyecto. El instrumento, llamado NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region), es un coronógrafo térmico instalado en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile.