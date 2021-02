"La búsqueda de la eutanasia me ha dado una razón para vivir"

La mujer que logró que la Justicia de Perú le reconozca su derecho a la muerte asistida. El tribunal consideró que en este caso se encuentran "afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos", por lo que estableció que no se aplique el Código Penal peruano -que prohíbe la eutanasia- para este caso para que no puedan ser procesados los profesionales que intervengan en su muerte.