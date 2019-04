Por qué busco más información en los blogs de viajes que en las oficinas de turismo

El mundo de internet me conquistó desde muy pronto. Desde que descubrí los blogs de viajes, estos se han convertido en un entretenimiento pero también en una herramienta imprescindible para mejorar mis experiencias de viajes. Ideas sobre rincones que no te puedes perder, una tapa o un restaurante diferente, un lugar imprescindible cuando viajar con los enanos (aunque no es el destacado en las guías de viaje), esa foto que tomada desde un determinado lugar es espectacular, lo que no comprar o donde no entrar,…