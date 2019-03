Buscar Atlántida no es lo mejor que puedes hacer [ENG]

El tema de Atlántida es tóxico dentro del gremio. Algunos arqueólogos sugieren que dedicarse a ello puede ser malo para la reputación. Absolutamente todo lo que sabemos de Atlántida se lo debemos a Platón. Y lo que describió Platón no es lo que se cuenta: no habló de ninguna superraza sino de un pueblo marítimo que luchó contra Atenas y que acabó siendo castigado por los dioses desapareciendo de la noche a la mañana debido a un cataclismo natural. Los científicos no se toman su existencia en serio.