Buscando consejo sobre el Coronavirus, Jared Kushner recluta un doctor de la familia [ENG]

El Dr. Kurt Kloss, Cuya hija, la modelo Karlie Kloss, está casada con el hermano del Sr. Kushner, solicitó consejos de un grupo médico de Facebook. Una noche esta semana, una solicitud urgente a un grupo de Facebook de docotores de sala de emergencias: "¿Su tu estuvieras a cargo de la respuesta Federal a la pandemia, cuales serían tus recomendaciones?" Preguntó el Dr. Kloss, médico en New York. La pregunta no era teórica, "Tengo canal directo a la persona a cargo en la Casa Blanca y me ha pedido recomendaciones" Esa persona es Jared Kushner.