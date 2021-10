Buscando coche de segunda mano: tu Citroën Saxo se ha vuelto sexi por unos chips en Taiwán

Les voy a contar mi dilema, por si sirve de ayuda: necesito un coche de segunda mano. Un utilitario, nada del otro mundo. Lo mejor que pueda comprar con mi presupuesto. Pero no me gustaría precipitarme y ser el tonto que se ha comprado un coche usado en el momento en el que están más caros. He oído que el tema de escasez de chips ha afectado a un montón de sectores, porque los vehículos nuevos están encareciéndose y se están tardando en entregar, y eso está afectando al mercado de vehículos usados.