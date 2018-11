Se buscan verdugos: India ofrece 150 euros por ejecución, comida gratis y soga incluida

Teniendo en cuenta que la burocracia india es de una lentitud legendaria, no es de extrañar que los presos cuyas peticiones han sido denegadas pasen un promedio de 16 años y 9 meses en la cárcel, 10 y medio de ellos en el “corredor de la muerte”. El problema es que desde hace años no hay verdugos para ejecutar estas sentencias. Hace más de tres años que no se ejecuta una sentencia de muerte en la India.