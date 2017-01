Un buscador de torrents sin anuncios, enfocado en la privacidad y que funciona

Si buscabas una buena alternativa a sitios como The Pirate Bay y Kickass Torrents, prueba el nuevo Sky torrents libre de anuncios y enfocado en la privacidad. En la usual lista de alternativas a The Pirate Bay no vas a encontrar este nuevo amigo. Aunque parezca un tanto increíble, este nuevo motor de búsquedas de torrents no solo está completamente libre de anuncios, sino que ofrece muchísimos resultados. Su nombre es Sky torrents y quiere ser como el Google de los torrents.