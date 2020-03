Se busca familia para alquilar esta casa reformada por 40 euros al mes

Se alquila una casa de tres dormitorios, dos baños, salón, cocina amueblada con electrodomésticos (frigorífico, horno, vitrocerámica y campana extractora) y calefacción. El precio, 40 euros. No, no es un error. Es la agresiva oferta del Ayuntamiento de Sancedo, en León, para luchar contra la despoblación. La condición es que debe ser una familia con hijos y estos estén matriculados en el colegio local. Es un intento para que no cierre la escuela del pueblo. De hecho, se trata de la antigua casa del maestro.