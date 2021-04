Burning Man se cancela en 2021, pero se quedan con el importe de la reserva de 2.500 $ (en)

A la organización de Burning Man le gustaría agradecerle por su generosa donación de 2.500 $ por el derecho de reservar la compra de una entrada para un acto que no se llevará a cabo este año. Realmente no es una gran sorpresa que los organizadores hayan optado por no invitar a miles de personas a difundir su amor viral por la playa en 2021. Pero muchos tendrán que aceptar ahora que Burning Man no es del todo el grupo anti-capitalista que fue alguna vez. Puede ser una sorpresa que el grupo esté feliz de quedarse con los 2,5 millones $ que…