Burkina Faso prohíbe las actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil

Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la prohibición de actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, citando violaciones no especificadas de la legislación en vigor.
| etiquetas: burkina faso , ibrahim traoré
www.aib.media/?p=146821
Sidwaya: diario estatal de referencia de Burkina Faso
www.sidwaya.info/communique-dissolution-dassociations/
Burkina24, diario del país
El gobierno disuelve 118 asociaciones por incumplimiento de la ley de 2025.
burkina24.com/2026/04/15/burkina-faso-le-gouvernement-dissout-118-asso
Con estos bueyes tenemos que arar. Si es que de donde no hay...
¿Lo quieres también en chino? Aquí lo tienes.
english.news.cn/africa/20260416/19c4a167383447fe9d77c65ddcc5c218/c.htm
Ni aunque te planten la realidad en el jetamen dejas de fliparte. Tú sí que eres un bulo.
Le pica en su bolsillo de CFA.
A continuación, te detallo los puntos clave y los requisitos que impone para que una asociación sea considerada legal:
Naturaleza de la Ley
Esta ley define a la asociación como un acuerdo por el cual dos o más personas ponen en común sus conocimientos o… » ver todo el comentario
meneame.net/story/lider-militar-burkina-faso-dice-olvidaos-democracia-
Edit
Mira # 7 también es muy de discutir