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Burkina Faso prohíbe las actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil

Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la prohibición de actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, citando violaciones no especificadas de la legislación en vigor.

| etiquetas: burkina faso , ibrahim traoré
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17 comentarios
8 1 2 K 68 politica
Comentarios destacados:    
#2 Basura y propaganda, bulo apestoso.
Mltfrtk #2 Mltfrtk *
Basura y propaganda, bulo apestoso.
7 K 71
suppiluliuma #4 suppiluliuma
#2 ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya está bien de bulos contra el Su Excelencia el Jefe del Estado, D. Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios! Los rojos, ateos y masones, perdedores de la Gloriosa Cruzada Nacional que nos libró del Azote Judeobolchevique calumnian al Salvador de la Patria! ¡Arriba España! :troll:
9 K 1
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#4 La pastilla y a dormir, subcampeón.
2 K 38
Pertinax #14 Pertinax *
#4 Como zascasmo, ha molao. Menudo personaje este y sus palmeros. Que una excusa estúpida (y falsa) no invalide sus sesgos. Retratados quedan. :troll:
0 K 18
Pertinax #6 Pertinax *
#2 Comunicado de prensa de las asociaciones disueltas:
www.aib.media/?p=146821

Sidwaya: diario estatal de referencia de Burkina Faso
www.sidwaya.info/communique-dissolution-dassociations/

Burkina24, diario del país
El gobierno disuelve 118 asociaciones por incumplimiento de la ley de 2025.
burkina24.com/2026/04/15/burkina-faso-le-gouvernement-dissout-118-asso

Con estos bueyes tenemos que arar. Si es que de donde no hay...
3 K 47
Pertinax #10 Pertinax *
#7 En los enlaces que te muestro en #6, tienes incluso el comunicado firmado por el ministro Emile Zerbo.

¿Lo quieres también en chino? Aquí lo tienes.
english.news.cn/africa/20260416/19c4a167383447fe9d77c65ddcc5c218/c.htm

Ni aunque te planten la realidad en el jetamen dejas de fliparte. Tú sí que eres un bulo.
1 K 29
Kasterot #3 Kasterot
Francia tiene urticaria.
Le pica en su bolsillo de CFA.
2 K 47
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Propaganda imperialista europea, basura colonialista francesa, solamente hay que abrir los ojos y ver.
1 K 34
Mesto #17 Mesto
#7 Y esa moda odia Europa y pro-islam viviendo en España que tenéis algunos?
0 K 7
LinternaGorri #5 LinternaGorri
Trump también empezó la agresión contra Irán para defender los derechos humanos de los iraníes como excusa, así que habría que definir bien que son los derechos humanos para una sociedad capitalista del siglo XXI
1 K 29
#16 veratus_62d669b4227f8
Cortesia de Gemini. Sin conocer los detalles ni motivaciones de la.neceaidad de esta ley lo que impone se parece bastante a cualquiera de las nuestras sobre temas análogos.
1 K 23
#15 veratus_62d669b4227f8
La Loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 es una normativa reciente de Burkina Faso que busca actualizar el marco jurídico de las asociaciones, reemplazando leyes anteriores para adaptarse al contexto actual de seguridad y gobernanza del país.
A continuación, te detallo los puntos clave y los requisitos que impone para que una asociación sea considerada legal:
Naturaleza de la Ley
Esta ley define a la asociación como un acuerdo por el cual dos o más personas ponen en común sus conocimientos o…   » ver todo el comentario
1 K 23
Cantro #9 Cantro
#_7 ¿eso que dices va respaldado por algo?
0 K 11
#8 HangTheRich
Los berberechos humanos
0 K 10
#12 guillersk *
Que escozor....

Edit
Mira # 7 también es muy de discutir
0 K 10
Cantro #13 Cantro
#12 es más de poner ignores
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menéame