Las burbujas económicas las provocan los vecinos envidiosos. Lo dice el tercer hombre más rico del mundo

"Envy makes the world go around": con estas declaraciones, el mayor experto vivo en bolsa ha sentenciado que, desde su punto de vista, el 90% del dinero del planeta, ese que somete a millones de personas y que cada tanto nos lleva colectivamente a la ruina, funciona por emociones prosaicas y comportamientos irracionales. Las burbujas no son más que eso: a mayor rendimiento, mayor riesgo, y nuestra propia ambición por el “dinero fácil” y la envidia nos hace creer en lo que no es. Ciclos que, según el inversor, están condenados a perpetuarse.