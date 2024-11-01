edición general
La burbuja de la IA es 17 veces mayor que la fiebre puntocom — y cuatro veces la burbuja de las hipotecas subprime ENG]

La única gran discusión en los mercados es si la IA está en una burbuja o si, en realidad, se encuentra en las primeras fases de una revolución. Este artículo cuantifica la burbuja: Se trata de un análisis de la firma independiente de investigación MacroStrategy Partnership, que asesora a 220 clientes institucionales, en una nota redactada por analistas: la IA no solo está en una burbuja, sino en una 17 veces mayor que la burbuja puntocom, e incluso cuatro veces más grande que la burbuja inmobiliaria

tul #3 tul
que la pinchen ya y refurbiseen todos esos blackwell xD
BARCEL0NÍ #1 BARCEL0NÍ
y mientras tanto Altman hablando de que nos quedan 5 años para la AGI!

MAS MADERA!!!!
Professor #2 Professor
La puntocom era humo en gran medida. la IA es una revolución industrial que no vá a conocer al mundo ni la madre que lo parió.
