¿Bunkerizar Menéame por las manías de media docena de users?

Hará un lustro Menéame sufrió una asfixiante bunkerización que derivó en una profunda disminución de la actividad de la web. Exigencia de karma 7 y no 6 para publicar, baneo de palabras como ilustres, livingstone o helisan, baneo de dominios enteros como blogspot...y todo por una exclusiva razón: un pintoresco individuo al que llamaban el spammer de mediatize se dedicaba a escribir textos criticando a la administración de entonces (charles dexter, carme, ripio...) y animando a los usuarios a irse a mediatize. En sus días más prolíficos, el spammer podía enviar 20 artículos, que en realidad eran el mismo 20 veces censurado por los admins y vuelto a enviar. Todo dependía de cuántas veces se lo censurasen. En cualquier caso, su impacto en el funcionamiento de la web era irrisorio, dado el volumen de envíos diarios en Menéame. No molestaba a nadie salvo a los admins y su grupo de palmeros (no más de 15 users) que veían herido su orgullo porque alguien les desafiaba en su feudo virtual.

¿Era sensato sacrificar el tráfico de menéame por semejante estupidez? Obviamente no, pero cualquier locura era posible con una administración que sentía absoluta indiferencia por el futuro de Menéame, y a la que sólo le interesaba tener su chat del nótame y sentirse los reyes del mambo en el resto de la página, hubiese 100000 o 10 users activos. La población de su castillo de juguete les era indiferente, lo único importante era sentirse los reyes del castillo.

Traigo de vuelta este viejo relato porque parece que esos viejos admins y su corte, ahora peleadísimos entre ellos pero unidos temporalmente en su odio al nuevo agregador app.renegados.es/es y hacia livingstone85, están calentando la oreja al dueño de la web, Benjami, para que vuelva a sacrificar la página con el único fin de que ningún usuario de renegados ni el denostado living puedan registrarse en Menéame. El primer paso es prohibir los registros con mails temporales www.meneame.net/story/bloquear-registro-desde-correos-electronicos-dom con el consiguiente frenazo en los nuevos registros, pues muchos usuarios desistirán ante la pesadez de tenerse que abrir una cuenta permanente en yahoo o gmail, o no querrán dar el dato de su cuenta personal para registrarse.

A mí me da bastante igual, pero me deja perplejo que el correcto funcionamiento de una página con miles de users siga estando condicionado por el viejo grupillo que hoy no supera los 10, y un dueño a quien por un lado le doran la píldora para que les haga el trabajo sucio, mientras por otro hablan de su estado mental en términos ciertamente ofensivos www.meneame.net/notame/3704322 o proponen darle más cazalla para que les haga reír www.meneame.net/story/el-meneame-exprimido/c015#c-15 Pase lo que pase, estoy seguro de que no defraudará en cuanto a surrealismo.