Sabemos que cuando compartes un bulo no lo haces a malas (o al menos eso esperamos) y que detrás de ese pequeño gesto no hay intención de dañar a nadie (más os vale), pero no sólo estás fomentando ese ecosistema de desconfianza y confusión que propicia la desinformación, también podrías estar poniendo en peligro a personas con nombre y apellido.