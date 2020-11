El "bulo" de la reunión entre Vox, Podemos e IU para expulsar a Rodríguez

"Erradicar la discrepancia de la forma que sea. Incluso pactando con la extrema derecha. No doy crédito. Esto tampoco me lo esperaba. Lo intuía, pero no me lo esperaba así, tan burdo", escribe Teresa Rodríguez en redes sociales, compartiendo una noticia en la que se asegura que "IU, Podemos y Vox se reunieron en secreto para echar a Teresa Rodríguez", publicada por Andalucía Información, del grupo Publicaciones del Sur. IU señala que "no se ha producido reunión alguna entre IU, Podemos y Vox".