Los buitres de las mascarillas: pujas de 220€, robos a hospitales y laboratorios fantasma  

La picaresca también llega a las farmacias. Distribuidores no identificados tratan de aprovechar la falta de mascarillas para colocar este producto a precio de oro en el canal tradicional de distribución. "Como es imposible conseguir desde hace mes y medio, les pregunté que modelos tenían y a qué precio. Me contestaron que tenían de las de tres filtros, de las que usan los dentistas, y que las vendías en cajas de 100 a dos euros la unidad. Me indigné y les dije que no me interesaba", cuenta esta farmacéutica que sabe que otros pasan por el aro.