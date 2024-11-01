¿Es buena idea recurrir a ChatGPT cuando estamos deprimidos o ansiosos?

La salud mental es uno de los asuntos que más preocupan hoy en día. Se calcula que cuatro de cada diez personas tendrán un problema de este tipo a lo largo de su vida. De ahí la urgencia de encontrar soluciones validadas por la evidencia científica. Algunas de las soluciones que se barajan tienen que ver con el uso de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial, propuestas que pueden generar curiosidad pero también dudas y desconfianza.
| etiquetas: chatgpt , inteligencia artificial , depresión , ansiedad
Buena pregunta — y muy importante.
Recurrir a ChatGPT **puede ser útil en ciertos momentos**, pero **no debe sustituir nunca la ayuda profesional**. Te explico cómo verlo con equilibrio
---
### Lo que **sí puede ayudarte**
ChatGPT puede servir como un **apoyo complementario**:
* Para **expresar lo que sientes** sin ser juzgado.
* Para **entender mejor tus emociones** (por ejemplo, identificar si lo que sientes se parece más a ansiedad, estrés o… » ver todo el comentario