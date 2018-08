El brutal secuestro de una menor marroquí: violaciones múltiples, venta de su cuerpo y tatuajes a fuego

“Vinieron algunos chicos que conozco y me secuestraron. Me pusieron un cuchillo y me amenazaron, me subieron por la fuerza a un coche y me llevaron a un lugar que desconozco. Allí me torturaron, me violaron todos durante semanas, y me hicieron tatuajes con fuego,”, explica la víctima en un video con la cara tapada publicado por ‘Maroc New 24’.