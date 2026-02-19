La brutal paliza a un chófer de Transportes Interurbanos de Tenerife por impedir que un pasajero fumara en la guagua  

Un nuevo caso de agresión a un conductor de guagua en el sur de Tenerife ha desatado la indignación y ha puesto de manifiesto la creciente inseguridad que sufre el personal del transporte público. El incidente comenzó cuando el chófer le pidió a un pasajero que no fumara dentro del vehículo. La petición desató una retahíla de insultos y faltas de respeto.Ante la escalada de agresividad, el conductor le exigió que abandonara el vehículo. Lejos de calmarse, el individuo agredió también a una persona mayor. El chófer terminó con un dedo roto.