La brutal paliza a un chófer de Transportes Interurbanos de Tenerife por impedir que un pasajero fumara en la guagua

La brutal paliza a un chófer de Transportes Interurbanos de Tenerife por impedir que un pasajero fumara en la guagua  

Un nuevo caso de agresión a un conductor de guagua en el sur de Tenerife ha desatado la indignación y ha puesto de manifiesto la creciente inseguridad que sufre el personal del transporte público. El incidente comenzó cuando el chófer le pidió a un pasajero que no fumara dentro del vehículo. La petición desató una retahíla de insultos y faltas de respeto.Ante la escalada de agresividad, el conductor le exigió que abandonara el vehículo. Lejos de calmarse, el individuo agredió también a una persona mayor. El chófer terminó con un dedo roto.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Si el resto de pasajeros se hubieran unido a la paliza y le hubieran sacudido al fumador de lo lindo, ni estaríamos viendo esta noticia, ni posiblemente el fumador volviese a encender un cigarrillo por sus cojones en un espacio público cerrado jodiéndoles el rato a todos los demás.
